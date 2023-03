Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die frühere Gaststätte „Zur Pfalz“ wurde abgerissen. Die legendäre Dorf-Disco und das Kino sind Geschichte. In der Erinnerung vieler Menschen lebt die „Palz“ weiter – genauso wie Liebesbeziehungen, die sich dort angebahnt haben.

„Es war vor 45 Jahren, dass ich als Jüngling, reich an Haaren, in Jockgrim meine Liebste fand“, erzählt Anton Schäfer aus Rülzheim. Wir hatten Leser gebeten, uns ihre Erinnerungen an die Gaststätte mit Disco und Kinosaal mitzuteilen.