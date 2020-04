Tätlicher Angriff auf Polizisten, Gefährdung im Straßenverkehr, Fahren ohne Erlaubnis, Entfernen vom Unfallort und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das ist das Ergebnis eines Polizeieinsatzes am Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr. Ein 23-jähriger Germersheimer verlor im Bereich der Germersheimer Straße in Lingenfeld in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und landete an einer Hauswand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Tatverdächtige flüchtete und wurde in Westheim kontrolliert. Der Fahrer ist nicht im Besitz eines Führerscheins und stand unter Alkohol- sowie Betäubungsmitteleinfluss. Eine Blutprobe war die Folge. Weiterhin befand sich im Auto noch ein 29-jähriger Beifahrer, der einem Beamten ans Bein trat und die Polizisten fortlaufend beleidigte. Gegen ihn wird auch ermittelt.