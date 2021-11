„Jetzt Pfandbon spenden und Gutes tun“, heißt es seit 1. November bei Rewe Klaus Eßwein in Hagenbach. „Damit will ich die seit sieben Jahren bestehende gute Zusammenarbeit mit der Tafel Wörth erweitern“, sagte der Inhaber, als er der Vorsitzenden Uschi Bisanz die neue Aktion präsentierte. Sie hatte diese Idee bei einem Bundes-Tafel-Treffen aufgegriffen und bereits an anderer Stelle auch schon verwirklichen lassen.

Eßwein beliefert die Tafel zweimal wöchentlich mit Ware kurz vor ihrem Ablaufdatum. „Der vorherrschenden Lebensmittel - Verschwendung können wir damit abhelfen und vielen Menschen helfen.“ Gerade hat er wieder die alljährliche Fünf-Euro-Tüten-Aktion in seinem Geschäft mit Erfolg durchgeführt. „Die Spendenbereitschaft meiner Kundschaft ist da“, meinte er.

Das konnte man in der Praxis gleich erleben, als Anna Hergert von ihrem Platz an der Kasse rief: „Hier habe ich schon den ersten Bon.“ Ein Kunde hatte die Aktion wohl gesehen und spontan seinen Pfandzettel von 6,25 Euro gespendet.