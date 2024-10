Minfeld entwickelt sich langsam zum Mekka für Seifenkistenrennen. Nach dem Kerwerennen wagen sich nun am 2. November Realschüler aus Kandel auf die Strecke. Das Rennen ist Abschluss und Höhepunkt eines besonderen Schulprojekts.

Nach jahrelanger Pause hat sich das jüngste Seifenkistenrennen, das am Kerwesonntag in Minfeld ausgetragen wurde, als echter Publikumsmagnet erwiesen. Nun, wer sich für alles, was mit dem Seifenkistensport zu tun hat, interessiert, braucht nicht lange auf das nächste Event zu warten. Denn schon am Sonntag, 3. November, also in wenigen Wochen, ist wieder soweit: Dann wird die Minfelder Herrengasse erneut zur Rennstrecke. Denn an der Realschule plus in Kandel arbeiten seit Monaten gleich mehrere Teams nicht nur am Bau von eigenen Seifenkisten, nein, sie gestalten auch Kostüme für die Cheerleadergruppen und ein Filmteam beobachtet derweil die Aktionen, die in mehreren Werkstätten, auch in Karlsruhe, durchgeführt werden.

Dazu gehört unter anderem auch ein Schweißkurs in den offenen Jugendwerkstätten in Karlsruhe, wie uns Anke Fichtenkamm vom CJD berichtet. Sie ist Sozialarbeiterin an der Realschule und hat das Projekt ins Leben gerufen. Und sie betreut es wieder zusammen mit Yvonne Kirchhoff, die an der Schule für die Familienorientierte Schülerhilfe verantwortlich ist. Das Projekt wird finanziell unterstützt durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Das von beiden getragene Zukunftspaket („Zukunft geht raus“) läuft von Juni bis November.

Weitere Seifenkistenpiloten willkommen

Erst im vergangenen Jahr war an der Realschule ein Skaterprojekt mit viel Enthusiasmus durchgeführt worden. Diesmal also wollen die Schüler in die Seifenkisten steigen, die sie selbst gebaut haben. Aber nicht nur sie selbst gehen in der Herrengasse an den Start. Auch Promis wollen die Herrengasse hinunterrasen. Dabei sein wird sicherlich die Rektorin der Schule, Cornelia Geiser. Angekündigt haben sich auch der künftige Landrat Martin Brandl und Minfelds Ortsbürgermeister Martin Volz, der zugleich als Schirmherr der Veranstaltung fungiert. Minfeld stellt auch die Mundohalle zur Verfügung, in der der Schulelternbeirat für Speisen und Getränke sorgen wird.

Das Rennen wird derzeit noch im Detail geplant und mit allen beteiligten Behörden abgesprochen. Wie Anke Fichtenkamm betont, freue man sich auch über die Teilnahme von Seifenkistenpiloten aus der näheren Umgebung. Sie können sich bei Interesse ab sofort melden. Gewertet wird übrigens in drei Kategorien: Ermittelt wird die schnellste, die langsamste und die originellste Seifenkiste. Die Schülerinnen und Schüler seien mit Feuereifer bei der Sache, so Fichtenkamm im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sie können die ersten Starts vor der katholischen Kirche kaum noch erwarten. Bis dahin heißt es aber Daumen drücken für ein gutes Wetter am Renntag, an dem sich die Schüler mit ihren Betreuerinnen und Betreuern auch über viele Besucher freuen würden, die entlang der Strecke mitfiebern und die Pilotinnen und Piloten in ihren Kisten anfeuern.