Viele Grünbeete in der Gemeinde sind in einem schlechten Zustand. Darüber wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am vergangenen Mittwoch ausgiebig diskutiert. Bis zur nächsten Sitzung soll eine Bestandsaufnahme der Beete gemacht werden.

Eigentlich gebe es für die meisten Beete in der Gemeinde Patenschaften oder es hatten sich Bürger bereit erklärt, diese zu pflegen, sagte Ortsbürgermeister Maik Wünstel. Dies werde vielerorts aber wohl nicht mehr so eingehalten. Nach längerer Diskussion wird das Thema in die nächste Sitzung mitgenommen. Auch soll geklärt werden, ob die Pflege weiter von Bürgern geleistet werden kann, ob beispielsweise Wasserbehälter zum Gießen aufgestellt werden müssen. Auch die Pflege durch einen – zusätzlichen – Gemeindearbeiter muss überdacht werden, genauso wie die wahrscheinlich teuerste Alternative, eine externe Firma zu beauftragen.