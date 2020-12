Mit 1255 Euro hat der Fanclub des FC Bayern München „Pfälzer Bazis“ mit Sitz in Erlenbach die Benefiz-Aktion ihres Herzensclubs zugunsten der Aktion „Sternstunden“ vom Bayerischen Rundfunk unterstützt. Vorsitzender Manfred Bohlender hatte 28 Sternstundentickets zum Spiel gegen den VFL Wolfsburg erworben und eine virtuelle Busfahrt zur Begegnung in der Allianz-Arena arrangiert. Das Video dazu wurde auf der FC Bayern Facebook–Seite gepostet www.facebook,com/FCBFanbetreuung. Insgesamt gingen 113 000 Euro beim FC Bayern ein. „Ein schöner Erfolg für den Fanclub, den FC Bayern und ganz besonders für die Kinder, die davon profitieren“, sagt der Erlenbacher Vorsitzende. Die Aktion „Sternstunden“ unterstützt Kinder in Deutschland und in der ganzen Welt.