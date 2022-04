Mit den wärmeren Temperaturen wird der Bürgerpark für viele Kinder wieder zum Spielplatz. Mittlerweile ist aber ein Teil des Parks mit einem Bauzaun verschlossen. Drinnen befindet sich die Minigolf-Anlage.

„Sowohl die Bahnen selbst und die dazugehörigen Elemente, also auch die Wegebereiche, sind nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand“, so der städtische Pressereferent Michael Fischer auf Anfrage der RHEINPFALZ. So sind zum Beispiel die Platten um die Bahner herum mittlerweile uneben – sie sind also Stolperfallen. Die Minigolf-Anlage werde zur Zeit nicht genutzt, ihre Zukunft ist offen. Eine Entscheidung der Gremien, was mit der Minigolf-Anlage auf Dauer passieren wird, stehe noch aus. Deshalb soll der Bauzaun verhindern, dass jemand durch die Gefahrenstellen zu Schaden kommt.

„Was die Zukunft der Anlage angeht, lasse die derzeitige Haushaltslage nur wenig Spielraum“, so die Stadtverwaltung. Außerdem laufe zur Zeit noch die Spielleitplanung im Stadtgebiet: „Deren Ergebnis soll sinnvollerweise noch abgewartet werden.“