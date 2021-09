Beginn der letzten Bauphasen ab Freitag, 3. September. So das Wetter mitspielt, soll die Straße bis Mitte des Monats fertig werden.

Seit Anfang Juli wird die Fahrbahndecke der B10 zwischen Karlsruhe-Mühlburg und Karlsruhe-Knielingen auf einer Länge von rund 2,4 Kilometern erneuert. Die gesamte Maßnahme wird voraussichtlich bis Mitte September andauern. Die Baukosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Die Arbeiten stehen nun vor dem Abschluss.

Ab Freitag, 3. September, ab 6 Uhr, bis Montag, 6. September, 6 Uhr, werden die Arbeiten der Bauphasen drei und sechs ausgeführt. Dafür werden einstreifige Verkehrsführungen auf der B10 in Richtung Wörth und Karlsruhe eingerichtet. Die Vorbereitung dafür laufen derzeit und werden tagsüber in verkehrsarmen Zeiten zwischen 9 und 15 Uhr ausgeführt. Zusätzlich wird im genannten Zeitraum die Zufahrt der B36 von der Starckstraße Richtung Karlsruhe gesperrt, damit die Fahrbahndeckenerneuerung im gesamten Rampenbereich zur B10 auf voller Fahrbahnbreite vorgenommen werden kann. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über den Rheinhafen zur B36 und weiter auf die B10. Die Zufahrt zum Westbahnhof wird in Fahrtrichtung Karlsruhe über die Abfahrt am Kühlen Krug umgeleitet.

Anschließend beginnen am Dienstag, 7. September, 9 Uhr, bis Samstag, 11. September, die Bauphasen fünf und sieben. Der Verkehr in Richtung Osten wird zwischen der Anschlussstelle 8 (Abfahrt zum Rheinhafen) und der Zufahrt von der B36 (Starckstraße) in Richtung Wörth einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Zeitgleich erfolgen Arbeiten in der Unterführung am Kühlen Krug mit einstreifiger Verkehrsführung in Fahrtrichtung Wörth.

Zuletzt wird dann ab Montag, 13. September, 9 Uhr, bis Donnerstag, 16. September, die Fahrbahn in der Unterführung am Kühlen Krug in Fahrtrichtung Ost saniert. Dafür wird ebenfalls eine einstreifige Verkehrsführung eingerichtet.

Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, könnten sich die genannten Termine verschieben.