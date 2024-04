Zu Zugausfällen und Behinderungen kam es am heutigen Dienstag auf der Strecke zwischen Wörth und Germersheim. Als Grund gab die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) am Vormittag einen Baum im Gleis im Bereich der Haltestelle Rülzheim Freizeitzentrum an. Bis 16 Uhr sollte das Problem gelöst sein. Jedoch waren auch nach 17 Uhr noch einzelne Verbindungen als gestrichen oder leicht verspätet im Fahrplan gelistet.