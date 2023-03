Rund um die A65-Abfahrt Kandel-Süd laufen derzeit Bauarbeiten. Der Ausweichverkehr habe zum Start der Baustelle für Chaos in der Kandeler Innenstadt gesorgt, sagt der Beigeordnete Michael Gaudier (CDU).

Die Beschilderung sei zwar ordnungsgemäß gewesen, habe aber nicht ausgereicht. Daher habe die Autobahn GmbH schon von sich aus optimiert, bevor ein entsprechender Anruf aus Kandel gekommen sei. Nun gebe es zum Beispiel mehr Blinklampen und Vorweiserschilder, sagt Gaudier, „das funktioniert auch so weit“. Ein Problem sei jedoch, dass sich einige Lastwagenfahrer schlicht nicht an die Beschilderung halten würden, doch nach Kandel abbiegen und dann durch die Stadt fahren. Dabei staue es sich vor allem im Bereich Bahnhofstraße, Ecke Marktstraße.

Ein weiterer neuralgischer Punkt sei der Übergang von der Marktstraße in die Landauer Straße. Hier müsse man die Verkehrsführung überdenken, sagt Gaudier. Denn ein Sattelzug, der sich einordne um nach rechts abzubiegen, komme schlicht nicht um die Kurve. 2024 stehe eine Erneuerung der Fahrbahndecke in der Landauer Straße an, dann werde man die Markierung angehen. Die anstehende Vollsperrung der Auffahrt Kandel-Süd im Zuge der Arbeiten sei für die Geschäftswelt natürlich schwierig, sagt Gaudier. Aber hinsichtlich des Verkehrs sei das eine gute Nachricht: Denn dann ist dieser Schleichweg nicht mehr möglich.