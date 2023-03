Zwölf Autofahrer sind am Montag gegen 10.30 Uhr in Höhe der Feuerwehr in Kandel von der Polizei gestoppt worden, weil sie zu schnell unterwegs waren. Die vorgeschriebene Geschwindigkeit an dieser Stelle beträgt 70 km/h, der schnellste Autofahrer wurde mit 98 km/h gemessen. Außerdem waren laut Polizei vier Fahrzeuginsassen nicht angegurtet. Aufgrund der Baustelle auf der A65 an der Anschlussstelle Kandel-Süd bleibt die Verkehrssituation in Kandel angespannt. Die Polizei kündigt an, dass es in diesem zu weiteren Verkehrskontrollen kommen wird.