Am Samstag findet am Baggersee Jockgrim, im Naherholungsgebiet Johanniswiesen, ein ganztägiger Rettungsschwimmer-Wettkampf, die „DLRG-Trophy“, statt. Deshalb ist der Badesee an diesem Tag für den allgemeinen Badebetrieb geschlossen.

Veranstaltet wird der jährlich stattfindende Wettkampf vom DLRG-Bundesverband, Ausrichter des Wettkampftages in Jockgrim ist der DLRG-Ortsverband Wörth. Insgesamt umfasst die DLRG Trophy drei Wettbewerbe. Jockgrim gestaltet den Auftakt, Runde zwei ist am 12. August in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt), Teil drei am 9. September in Lippstadt (Westfalen).

Bei der Wettkampfserie im Freigewässer-Rettungssport gehen in diesem Jahr Athleten aus acht Bundesländern an den Start. Dabei treten Frauen und Männer in fünf Einzel- und drei Staffelwettbewerben an. Darunter ist eine Disziplin ein Triathlon aus Schwimmen, Rettungskajak- und Rettungsbrett-Rennen.

Sascha Neff, Vorsitzender des DLRG Wörth, berichtete, dass in Jockgrim rund 120 Sportler erwartet werden. Damit alle Wettbewerbe reibungslos ablaufen, kümmern sich 15 Helfer vor Ort um die anfallenden Aufgaben. Außerdem stellen das DRK und die DLRG ein Team zur Absicherung der Sportler im Wasser. „Mit den neuen Pächtern des Strandhaus-Kiosk haben wir verhandelt, damit diese zu passenden Bedingungen die Verpflegung an diesem Tag übernehmen.“

Der DLRG-Ortsverband feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. „Der Wettkampf, der zuletzt vor fünf Jahren in Jockgrim ausgetragen wurde, bietet einen schönen Rahmen, eine passende Kulisse, um dieses Jubiläum zu feiern“, so Neff. Deshalb es um 11 Uhr einen Empfang am Badestrand geben.

Auch wenn der Baggersee an diesem Tag zum Baden gesperrt ist, sind Zuschauer und Besucher beim Wettkampf gerne gesehen.