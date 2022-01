Bei Arbeiten an den Gleisen im Bereich des Wörther Bahnhofes wurde in der Nacht zum Sonntag ein Bauarbeiter verletzt. Ein Schienenbagger entgleiste und stürzte um, wobei der Fahrer sich Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr wurden alarmiert. Sanitäter versorgten den Mann. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht notwendig.

Das Notfall-Management der Bahn leitete weitere Schritte ein. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Stelle, an der zuletzt im November ein Güterzug entgleiste. Auch davor gab es an der Stelle immer mal wieder Vorfälle mit Weichen. Unter anderem befindet sich dort ein Abzweig in Richtung Hafen. Aktuell gibt es keine Einschränkungen im Schienenverkehr durch den Unfall.