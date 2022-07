Der neue Baby-Bewegungsanhänger macht erstmals im Landkreis Station: Vollgepackt mit Spaß- und Bewegungselementen für Kinder bis zu drei Jahren kommt am Mittwoch, 6. Juli, von 15 bis 17 Uhr zum Spielplatz im Wörther Bürgerpark.

Der Baby-Bewegungsanhänger ist ein neues Angebot der Kreisverwaltung, das ein Team des Jugendamtes für den Bereich „Frühe Hilfen“ konzipiert und umgesetzt hat. Zielgruppe sind Eltern, Familien, Krabbelgruppen oder Personen der Tagespflege.

Nahezu 100 Spielelemente wie Hüpfpferde, Schwungtücher, Balanciersets, Bälle, Wasser- und Sandspiele, Turnmatten, Softroller oder unterschiedliche Bobby Cars sind in dem Anhänger verstaut. Hinzu kommen Überdachungsmöglichkeiten sowie Tische und Bänke. Zum Projektstart fährt das Mobil feste Stationen an, die von den Häusern der Familie oder den Familienbüros initiiert werden. Zwei Fachkräfte auf Honorarbasis kümmern sich um die Organisation und Evaluation des Modellprojektes.

Gefördert wird es zu 100 Prozent aus Mitteln der Bundesstiftung „Frühe Hilfen“, die mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 50 Millionen Euro bereitgestellt hat. Das Jugendamt im Kreis Germersheim ist landesweit das einzige, das einen Zuschlag daraus erhalten hat. Die Sachkosten belaufen sich auf rund 15.000 Euro – darunter auch der Anhänger selbst mit einer Ladekapazität von 750 Kilogramm. Die Personalkosten wurden mit etwa 8000 Euro kalkuliert.

„Nur wenn wir im Kontakt und Austausch mit Eltern oder Sorgeberechtigten sind, können wir frühzeitig erkennen, ob und welche Hilfsangebote seitens unserer Jugendhilfe benötigt werden“, sagt Jugenddezernent Christoph Buttweiler (CDU) in Zusammenhang mit dem Bewegungsanhänger. Auch die Leiterin des Kreisjugendamtes, Denise Hartmann-Mohr, ist überzeugt, dass der Einsatz vor Ort dabei hilft, Barrieren abzubauen und Zugänge zu ermöglichen.

Nach der Anlaufphase mit festen Stationen sollen auch Vereine und andere Organisationen das Spielmobil für Kleinkinder kostenlos ausleihen können.

Info

Die nächsten Stationen des Baby-Bewegungsanhängers: Mittwoch, 6. Juli (15 bis 17 Uhr), Wörth, Bürgerpark am Spielplatz (Partner: Familienbüro Wörth);Samstag, 16. Juli, (10 bis 12), Lustadt, Holzgasse 5, Sommerfest (Partner: Zwergenstube Lustadt); Samstag, 16. Juli (15-18) , Weingarten, Spielplatz am Schlossberg (Partner: Kinder in Weingarten); Mittwoch, 27. Juli (9-12), Wörth, Familienbüro, Dorschbergstraße 6.