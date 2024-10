Das Bürgerhaus in Winden wird bei der Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kandel am Sonntag, 10. November, kein Wahllokal sein. Es ist an diesem Tag bereits langfristig vermietet gewesen, so Ortsbürgermeister Stefan Moschko. Entgegen dem Hinweis auf den Wahlbenachrichtigungen wird das Wahllokal in der Raiffeisenstraße 17 (Jugendraum der protestantischen Kirchengemeinde) sein.