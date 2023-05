Der CDU-Stadtverband Wörth hat bei einer Mitgliederversammlung am Montagabend Peter Pfaff als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 12. November nominiert. Der studierte Betriebswirt wurde laut Mitteilung der CDU nach einstimmigem Vorschlag des Vorstandes mit 100 Prozent der Stimmen von den Mitgliedern gewählt. „An Motivation und Themen fehlt es mir nicht“, betont Pfaff. Der 55-Jährige ist seit 2019 Mitglied im Stadtrat und im Ortsbeirat Maximiliansau. Wichtig sei ihm die Vereinsarbeit, sagt Pfaff. Er ist Vorsitzender des Fußballvereins FVP Maximiliansau. Der Vater von zwei erwachsenen Kindern, der schon seit 45 Jahren in Maximiliansau wohnt, sagt: „Es wird Zeit, dass in der Stadt wieder Vertrauen, Respekt und Transparenz im Vordergrund steht. Nur so können wir uns gemeinsam um die Themen und Wünsche der Menschen kümmern.“ Die Amtszeit von Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) endet im nächsten Jahr. Nach Nitsche und Steffen Weiß (FWG) ist Pfaff der dritte Kandidat für das Amt an der Stadtspitze.