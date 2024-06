Die CDU kann ihren Vorsprung im Verbandsgemeinderat weiter ausbauen und ist Wahlsieger. Zugelegt hat auch die AfD, während die anderen im Rat vertretenen Parteien verlieren – eine besonders deutlich.

8441 Wählerinnen und Wähler haben ihre Stimmen abgegeben und die meisten haben die CDU zum Wahlsieger gekürt. 38,6 Prozent der Stimmen kann die Partei für sich verbuchen – ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem vergangenen Wahlergebnis des Jahres 2019. Gleichzeitig bedeutet dies einen Sitz mehr am Ratstisch und somit 12 Sitze.

Einen Sitz mehr hat auch die Alternative für Deutschland gewonnen, die nunmehr auf fünf kommt. Das sind 15,7 Prozent der Stimmen, 3,4 Prozent mehr als 2019. Leicht gesteigert haben sich auch die Aktiven Bürger in der Verbandsgemeinde. Hatten sie bei der vergangenen Kommunalwahl noch 20,7 Prozent der Stimmen erhalten, sind es nun 21,4. Ein minimales Plus, das aber zu keiner Sitzveränderung führt. Die Zahl bleibt mit 7 gleich.

Ebenso bleibt die Zahl der Sitze der Freien Wähler Gruppe (FWG) unverändert, die ihre zwei Sitze behält. Minimal weniger Prozentpunkte hat die Wählergruppe mit aktuell 4,7 gegenüber 5,0 im Jahr 2019 erhalten und zählt somit rechnerisch zu den Verlierern. Auch die FDP hat 0,7 Prozent weniger Stimmen als vor fünf Jahren erhalten und kommt noch auf 3,6 Prozent. Den einen Sitz am Sitz am Ratstisch behalten die Liberalen jedoch. Obwohl auch die SPD verloren hat (minus 2 Prozent) und nur noch auf 8,7 Prozent in der Verbandsgemeinde kommt, bleiben ihr drei Sitze in dem Gremium erhalten.

Deutlich verloren haben die Grünen. Sie büßen mit 4,6 Prozent am meisten ein und stehen nun bei 7,2 Prozent. Das reicht noch für zwei Sitze im Verbandsgemeinderat. Sie haben am meisten Federn gelassen.

Vorläufiger VG-Rat

SPD: Fritz Knutas, Wolfgang Röhrling, Nathalie Dietz;

CDU: Matthias Schardt, Martin Brandl, Christian Schwab, Birgitta Hartenstein, Max Frey, Wolfgang Rieder, Herbert Mühlbauer, Andreas Leingang, Andreas Dörrler, Michael Weigel, Christian Liebel, Kathrin Hamburger;

Grüne: Bärbel Schardt, Karl Jäger; AfD: Jörg Mergen, Claus-Rüdiger Fux, Egon Stephan, Maik Landmann, Manfred Gropp; FDP: Ralf Gröbel;

Aktive Bürger: Michael Braun, Nadine Weber, Christian Wolf, Tobias Dollt, Alexander Fischer, Theo Dreyer; FWG: Rudi Jud, Daniel Wessa.