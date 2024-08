Der ideale Ausgangspunkt des rund 34 Kilometer langen und weitgehend bequem zu bewältigenden Rundkurses ist der Hauptbahnhof in Frankenthal ,

Auf dem Weg von Frankenthal zur Nibelungenstadt Worms gibt es neben einer einzigartigen Baumallee auch eine Vielzahl von exotischen Vögeln zu entdecken. Und auf einem Teilabschnitt der Strecke wird an einen berühmten deutschen Kaiser erinnert.

