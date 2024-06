Fast alle Parteien haben an Zustimmung verloren. Doch bildet weiter eine breite bürgerliche Mehrheit den neuen Verbandsgemeinderat.

Bei vielen Wahlhelfern und Kommunalpolitikern saß am Sonntag der Schrecken tief, als die Stimmzettel der Europawahl ausgezählt wurden. Die Verbandsgemeinde Rülzheim schien eine AfD-Hochburg zu sein. Nun, nach dem Auszählen der Stimmen für den Verbandsgemeinderat, lehnen sich manche entspannt zurück. Denn es gibt eine breite bürgerliche Mehrheit in der Verbandsgemeinde. Zwar hat die AfD Stimmen hinzugewonnen, aber letztlich doch weniger als die CDU. Bürgermeister Matthias Schardt (CDU) kann sich sowohl in der Bevölkerung als auch im Gremium einer breiten Unterstützung sicher sein. Die Verbandsgemeinde Rülzheim ist in vielen Bereichen erfolgreich. Das merkt man.