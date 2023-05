Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu viel Verkehr, zu viele Lkw und zu schnelles Fahren – das mindert die Lebensqualität von Bürgern in vielen Kommunen beträchtlich. Für ein „lebenswertes Lingenfeld“ setzt sich nun eine Bürgerinitiative ein: Um Verbesserungen zu erreichen, wollen die Mitglieder an die Einsicht der Mitbürger und Verkehrsteilnehmer appellieren und mit Behörden kooperieren. Die erste Aktion ging am Samstag über die Bühne.

Lingenfeld ist verkehrsgeplagt – seit Jahren. Bürger, die an Durchgangsstraßen wohnen, aber auch solche, die oft im Dorf unterwegs sind oder Kinder