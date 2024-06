Noch nicht geändert werden konnte die Satzung der Bürgergemeinschaft Kandel. Der Wunsch des Vorstandes, deren Tätigkeit auf die gesamte Verbandsgemeinde Kandel auszudehnen und dies in der Vereinssatzung zu verankern, fand keine 100-prozentige Zustimmung der Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung. An diesem Ziel will der Vorstand der Bürgergemeinschaft jedoch festhalten, wie der Vorsitzende August Wegmann der RHEINPFALZ mitteilte. Neuer Schatzmeister wurde Andreas Nix, der bisherige Schatzmeister Alois Hanß (Minfeld) war zurückgetreten. Nach wie vor will die Bürgergemeinschaft vor allem soziale Projekte unterstützen, die Nachbarschaftshilfe ausbauen und am Ziel „Anschaffung einer Rikscha“ festhalten.