Am Donnerstag, 3. Oktober, lädt die Stadt Kandel wieder zu einer besonderen Aktion ein: Stadtbürgermeister Michael Gaudier ruft wie in den vergangenen Jahren zum sogenannten „#Einheitsbuddeln“ auf.

Die bundesweite Initiative, die im Rahmen der Feierlichkeiten zum „Tag der Deutschen Einheit“ stattfindet, setzt ein Zeichen für den Klimaschutz. Ziel ist es, durch gemeinsames Bäume pflanzen einen Beitrag zur Verbesserung der Umwelt und des Klimas zu leisten. In der Region gab es in den vergangenen Jahren auch schon Aktionen in Landau.

Die Veranstaltung in Kandel beginnt um 11 Uhr auf dem Kinderspielplatz in der Goethestraße. Gemeinsam wird dort ein Taschentuchbaum gepflanzt, der zukünftig für mehr Schatten auf dem Spielplatz sorgen wird.