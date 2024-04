Axel Schmitz bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzender des Tennisclubs Wörth, der aktuell 210 Mitglieder zählt. Dazu haben auch die Schnupperkurse beigetragen, die dem Club 17 neue Mitglieder zuführten. Eine längere Zeit nahm die Sportstättenverlagerung auf das Schauffele-Gelände in Anspruch. Von Seiten des Vereins sind auch Angebote für die erforderlichen Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten der Anlage eingeholt worden. „Da ganz viel Geld investiert werden muss, will der Vorstand das so lange wie möglich in die Länge ziehen und hat alle Maßnahmen zurück gestellt“, so Schmitz. Auch wegen der Trainingsmöglichkeiten für die Jugend im Winter brauche man eine Halle auf dem Schauffele-Gelände.

Ehrungen

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Ursula Towae geehrt. Für zehn Jahre: Lola Schulz, Romina Zenn, Emma Loch, Emely Bütenmeister, Hanna Bütenmeister, Miriam Gbemou, Daniel Langolf, Vasileios Ntinos, Lazaros Ntinos, Nikoleta Ntinos, Piet Wünstel.



Neuwahlen

Erster Vorsitzender: Axel Schmitz, Zweiter Vorsitzender und Referent für Mannschaftssport: Axel Schulz. Finanzen: Carsten Ohmen. Jugendangelegenheiten: Simon Fritzsche. Hobby- und Breitensport: Christian Gallego. Technik: Ralf Schwarz. Öffentlichkeitsarbeit: Yves van Riet. Wirtschaft und Clubhausverwaltung: Miriam Bütenmeister. Schriftführer: Otto Moulliet. Ehrenrat: Manfred Schmitz, Gerlinde Mesenbrock, Christa Leipold,. Kassenprüfer: Stefan Jung, Werner Pfirrmann.