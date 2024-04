Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist jetzt ein eingetragener Verein. Das hat die Mitgliederversammlung beschlossen. „Wir sind ein gemeinnütziger Verein und verfolgen mildtätige Zwecke“, wird der Vorsitzende Günther Bähr dazu zitiert. So wird der Verein auch Ruhebänke für Senioren und Seniorinnen anschaffen und er will sich nach Bewegungsgeräten für diese Altersgruppe umsehen, die möglicherweise im Bürgerpark installiert werden. Das Sommerfest ist am 29. Juni wieder in den Niederwiesen vorgesehen, ebenso wie die Weihnachtsfeier wieder stattfinden wird. Geplant ist auch ein Kaffee-Nachmittag im Spätjahr.