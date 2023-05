Seit Kurzem hat die Kandeler Kfz-Werkstatt Akgül einen neuen Standort. Inhaber Metin Akgül ist mit seinen beiden Mechanikern von der Klärstraße 1 ins Industriegebiet Am Dörniggraben 4 umgezogen. Der 37-Jährige erklärt: „Es war am alten Platz einfach alles zu klein.“

„Die Arbeit wurde von Monat zu Monat mehr, wir arbeiteten räumlich am absoluten Limit“, sagt Akgül. Nach umfangreichen Investitionen hat er jetzt deutlich mehr Platz. Auf dem 2500 Quadratmeter großen Grundstück entstand eine Gebäudefläche von 730 Quadratmetern mit einem Empfangsraum von 100 Quadratmetern, wo auch Autos zum Verkauf ausgestellt sind. Bisher gab es zwei Hebebühnen, an den jetzt sechs Bühnen können auch Transporter und Wohnmobile repariert werden.

Einmal wöchentlich bietet Akgül in Zusammenarbeit mit der Dekra einen festen Termin für die TÜV-Hauptuntersuchung an. „Alle Geräte sind neu, von der Scheren-Hebebühne bis zum Bremsprüfstand“, so Akgül nicht ohne Stolz. Ehefrau Christina kümmert sich um die Administration und ist erste Ansprechpartnerin für Termine und Anliegen.

Seit 2009 ist Metin Akgül selbstständig

Akgül ist in Kandel geboren, nach abgeschlossen Lehre als Kfz-Mechaniker im Freckenfelder Autohaus Memmer hat er 2008 an der Handwerkskammer in Kaiserslautern erfolgreich seine Meisterprüfung abgelegt. 2009 hat er sich selbstständig gemacht. Er erinnert sich: „Der Anfang war nicht einfach, ich hatte höchstens ein oder zwei Autos am Tag.“ Das hat sich komplett geändert, er würde noch gerne einen Gesellen und eine Bürokraft einstellen.

Der erste Stadtbeigeordnete Michael Gaudier zeigt sich erfreut: „Metin Akgül ist seit vielen Jahren verlässlicher Bestandteil des Kandeler Mittelstands. Mit seiner freien Werkstatt sorgt er für eine deutliche Aufwertung unserer Automeile.“