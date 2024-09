Bei einem in der Goldgrundstraße in Wörth geparkten Auto wurde am Sonntagmorgen zwischen 6.30 und 9.15 Uhr die Scheibe eingeschlagen und Angelausrüstung im Wert von schätzungsweise 100 Euro gestohlen. Es liegen laut Polizeibericht Hinweise vor, dass der Täter in einen weißen Transporter einstieg. Ein Kennzeichen ist jedoch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth in Verbindung setzen, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.