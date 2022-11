Nicht immer beherrschen Autofahrer ihr Auto. Am Freitag, 11. November, versuchte der Fahrer eines Autos gegen 9.30 Uhr seinen Wagen in eine Parkbucht des Aldi-Discounters zu rangieren. Dabei touchierte er allerdings einen daneben geparkten weißen Audi. Davon gibt es ein schönes Filmchen der Überwachungskameras. Bei dem Täterfahrzeug handelt es sich um eine dunkle Limousine. Weiter ist schön zu sehen, dass der Fahrer nach dem Zusammenstoß kurz ausstieg, dann es wohl aber doch vorzog auf seinen Einkauf zu verzichten, und wieder in seine Limousine stieg und wegfuhr. Der angerichtete Fremdschaden beläuft sich auf mindestens 3000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht vom Unfallort wird auf den Fahrzeugführer zukommen. Weitere Hinweise an die Polizei Wörth unter 07271 92210.