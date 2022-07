Die A65 musste kurz vor der Abfahrt Hagenbach, in Fahrtrichtung Karlsruhe, am Donnerstag kurz vor gesperrt werden. Darüber informierte die Polizei Wörth am Wochenende. Kurz nach 10 Uhr war eine 25-jährige Autofahrerin laut Polizei aus Unachtsamkeit mit ihrem Citroen auf einen Lastwagen mit Auflieger aufgefahren, zuvor der am Stauende bremsen musste.

Die Autofahrerin verletzte sich durch den Aufprall leicht. Der Citroen fing Feuer, die Autobahn musste für zirka 15 Minuten vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden vom mehreren tausend Euro. Der Unfall wurde vor Ort aufgenommen und eine Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrerin eingeleitet.