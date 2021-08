Am Samstag, 4., und Sonntag, 5. September , findet auf dem Kandeler Marktplatz eine Automobilausstellung statt. Fahrzeuge von sieben Autohäusern der Region mit insgesamt zehn unterschiedlichen Marken können an beiden Tagen ab 12 Uhr bestaunt werden. Außerdem sind neue Wohnwagen-Modelle Fahrzeuge des Oldtimer Clubs Kandel zu sehen. Vorführungen und Informationen runden das Ganze ab.

Am Messesonntag wollten die Kandeler Einzelhändler zu einem verkaufsoffenen Sonntag einladen. Doch dieser wird aufgrund der hohen Inzidenzen im Landkreis Germersheim nun ausfallen. „Die Kandeler verkaufsoffenen Sonntage sind sehr beliebt. Auch wenn wir hier gerne wie gewohnt aktiv geworden wären, so erwarten wir einen zu hohen Ansturm“, so der Erste Beigeordnete der Stadt Kandel Michael Gaudier. Die Kandeler Geschäftsleute lassen sich die Laune aber nicht verderben: „Wir freuen uns umso mehr auf einen trubeligen, erfolgreichen Samstag in unserer sympathischen Einkaufsstadt“, so Vorstand Karlheinz-Schöttinger vom VHG Kandel.