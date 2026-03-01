Zwei Scheunen und ein Auto haben am Freitag in der Dorfbrunnenstraße gebrannt. Um 12.18 Uhr wurden alle Feuerwehreinheiten der Stadt Wörth sowie die Einheit aus Scheibenhardt alarmiert. Laut Feuerwehr wurde beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in Büchelberg ein in Vollbrand stehendes Fahrzeug festgestellt. Das Feuer hatte bereits auf zwei Scheunen übergegriffen. Unter Atemschutz wurde mit dem Löschen begonnen. Zusätzlich wurde die Drehleiter eingesetzt. Es musste darauf geachtet werden, dass sich das Feuer nicht auf benachbarte Grundstücke ausbreiten konnte. Die Pfalzwerke schalteten teilweise den Strom ab, betroffen davon war ein Großteil der Gebäude in der Dorfbrunnenstraße. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die betroffene Gebäudestruktur durch einen Fachberater des Technischen Hilfswerks überprüft. Ein beschädigter Bereich wurde abgesperrt, um mögliche Gefahren durch herabfallende Teile der Dacheindeckung auszuschließen.