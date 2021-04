Zwischen Kandel und dem Hatzenbühler Kreisel ereignete sich am Samstag gegen 17.30 Uhr ein Unfall auf der L549. Ein 36-Jähriger verlor laut Polizei aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle und geriet in den Grünstreifen. Das Auto schleuderte in den Graben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Glücklicherweise blieb der Fahrer, der allein unterwegs war, unverletzt. Sein Auto erlitt allerdings Totalschaden. Als die Polizisten den Unfall aufnahmen, stellten sie fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.