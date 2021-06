„Sehnsucht Meer“ lautet der Titel einer Ausstellung, die ab Samstag, 19 Juni, in der neuen Einrichtung KiJuFa (Kinder Jugend Familie) des DRK zu sehen ist. Gezeigt werden Gemälde der Künstlerin Monika Linard rund um das Thema „Sehnsucht Meer“.

Videoprojektionen der Unterwasserwelt von Eric Desmet und ein musikalisches Intermezzo mit der Gitarristin und Sängerin Simone Mitzner sind für Samstag, 26. Juni, 12 Uhr geplant. Dann ist auch Künstlerin Monika Linard anwesend.

Die in Deutschland geborene Künstlerin Monika Linard hat die meisten Jahre ihres Lebens in Frankreich verbracht und in Paris als Augenoptikerin gearbeitet. Nach ihrem Südfrankreich-Umzug widmete sie sich ausschließlich ihrer Kunst und erlernte durch die Kunstprofessorin Anna Sacquepee bei der „ABAC“ Cannes verschiedene Maltechniken, belegte zusätzliche Kurse für Tonarbeiten in Vallauris. Es folgten zahlreiche Ausstellungen in Südfrankreich wie zum Beispiel im Centre Miramar in Cannes.

Nach ihrem Umzug 2013 nach Deutschland ist sie jetzt in Kandel ansässig und hat an mehreren Ausstellungen teilgenommen, wie im Gewölbekeller Durlach, Mitgliederausstellungen Badischer Kunstverein, Wörther Kunstverein e.V., mit 12plus im Rathaus Malsch und Weingarten, Artstreet Kandel, sowie Einzelausstellungen im Ziegeleimuseum Jockgrim, Art Cafe Jockgrim und Physiotherapie Kornisch Rheinzabern.

Das Deutsche Rote Kreuz, das vor kurzem die Räumlichkeiten in der Hauptstraße bezogen hat, stellt allen Künstlern gegen einen kleinen Beitrag die Wände für Ausstellungen zur Verfügung. Das Geld wird für einen guten Zweck im Rahmen der DRK-Arbeit verwendet.

Ausstellung

Eröffnung: Samstag, 19. Juni, 10-14 Uhr, Laufzeit bis 19. Juli 2021. Öffnungszeiten: montags bis freitags, 14 bis 19 Uhr.

Kontakt

Geschäftsstellen-Leitung Tanja Meyer-Kietz unter 07275-989666 oder t.meyer-kietz@drk-kv-germersheim.de