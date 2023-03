Landschaften, seltene Tiere und Pflanzen aus dem Bienwald und den Rheinauen sind das Thema der Fotoausstellung „Natur in der Südpfalz“. Der Arbeitskreis Naturfotografie Südpfalz (ANS) zeigt Fotos aus der Region im Alten Rathaus, Ludwigstraße 1. Die Motive aus Flora und Fauna sollen Besuchern die Naturschätze von unserer Haustür nahebringen und für deren Schutz sensibilisieren.

Die Vernissage „Natur in der Südpfalz“ findet am Freitag, 10. März, um 19 Uhr statt. Die Ausstellung ist an zwei Wochenenden für Publikum geöffnet: am 11. und 12. März sowie 18. und 19. März, samstags jeweils von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

