Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr laufen auf Hochtouren. Dazu gehört auch die Ausleihe der Schulbücher. 5504 Schüler im Landkreis sind dafür angemeldet. Die Mehrheit holt ihre Buchpakete noch in den Ferien ab.

Rund 60 Prozent der angemeldeten Schüler holen ihre Schulbücher während der letzten Ferienwoche ab, denn viele Eltern wollen noch vor Beginn der Schule alle Bücher haben und vorbereitet sein. Das habe sich laut Kreisverwaltung in Gesprächen mit Eltern herauskristallisiert. Rund 40 Prozent holen die Bücher in der ersten Schulwoche ab. Um beiden Bedarfen gerecht zu werden, bietet der Kreis in beiden Wochen Termine an. Auch die Uhrzeiten hat der Kreis bedarfs- und serviceorientiert gestaltet: an manchen Tagen in der Woche von 8 bis 18 Uhr.

Da für das Schuljahr 2024/2025 insgesamt 5504 Schülerinnen und Schüler zur Ausleihe angemeldet sind, gehen die Organisatoren davon aus, dass rund 3300 Eltern oder Schüler in der letzten Ferienwoche die Bücher abholen, etwa 2200 werden dies aller Voraussicht nach in der ersten Schulwoche tun. „Diese Serviceleistung besteht während der letzten Ferienwoche und der ersten Schulwoche, da in diesen beiden Wochen die Räumlichkeiten noch nicht benutzt werden“, teilt die Kreisverwaltung, die für die weiterführenden Schulen verantwortlich ist, mit. Ab der zweiten Woche benötigen die Schulen wieder die Räume selbst.

Über die Presse sowie durch Elternbriefe und Mitteilungen auf den verschiedenen Schulhomepages wird über den Service informiert. Wer in diesen beiden Wochen aus einem wichtigen Grund verhindert ist und seine Bücher nicht abholen kann, hat in Ausnahmefällen die Möglichkeit, diese in Bellheim zwischen dem 23. bis 27. September in der Schulbuchausleihe, Schulstraße 4, in Bellheim (Westflügel, Eingang über die Schubertstraße, hinter der Bushaltestelle) abzuholen. Sollten sich Schulbücher im Paket befinden, welche reklamiert werden, kann dies in derselben Zeit bei der Schulbuchausleihe geschehen. Eine spätere Reklamation der ausgeliehenen Bücher ist nicht möglich. Die Öffnungszeiten der Schulbuchausleihe in Bellheim sind: montags bis freitags, 8.30 bis 12 Uhr, sowie dienstags, 13.30 bis 16 Uhr, und donnerstags, 13.30 bis 18 Uhr. Die Anzahl derer, die die Bücher in der Schulbuchausleihe Bellheim abholen liegt laut Kreisverwaltung unter 10 Prozent.

Nicht für alle kostenlos

Zum Schuljahr 2010 / 2011 wurde vom Land Rheinland-Pfalz die Schulbuchausleihe eingeführt. Der erste Schritt war die Einführung für die Sekundarstufe I, also die Klassenstufe 5 bis 10). Für den Landkreis Germersheim bedeute das, für 3 Realschulen, 2 Gymnasien und 4 Integrierte Gesamtschulen die Bücher zur Verfügung zu stellen.

Im zweiten Schritt zum Schuljahr 2011/2012 war die Einführung der Sekundarstufe II für die Berufsbildende Schule Germersheim und Wörth sowie der Oberstufe der beiden Gymnasien und die Sekundarstufe II der IGS Kandel vorgesehen. Außerdem ging aufgrund der Schulreform die Hauptschule Germersheim zum Jahr 2011/12 auf den Landkreis über.

Die Bücher können entgeltlich oder unentgeltlich im Gesamtpaket ausgeliehen werden. Bei der unentgeltlichen Ausleihe sind nach Auskunft des Landkreises bestimmte Einkommensgrenzen auf der Grundlage der Landesverordnung der Lernmittelfreiheit im Land Rheinland-Pfalz zu berücksichtigen. Die Personensorgeberechtigten, deren Förderantrag bewilligt wurde, nehmen an der unentgeltlichen Ausleihe teil und bekommen alle Bücher inklusive Arbeitshefte kostenfrei ausgeliehen. Die Kosten hierfür trägt das Land.

Organisatorische Abläufe geändert

Personen, die an der entgeltlichen Ausleihe teilnehmen, müssen sich unter Einhaltung von Fristen in einem bestimmten Zeitraum per Internet registrieren. Die Leihgebühr beträgt zurzeit pro Schuljahr für einjährig verwendete Schulbücher ein Drittel des Ladenpreises und wird per Lastschrift eingezogen. Für zwei- oder dreijährig verwendete Schulbücher wird nur ein Sechstel des Ladenpreises pro Schuljahr berechnet.

Mit Beginn der Einführung der Schulbuchausleihe wurde diese Landkreis Germersheim zentral in Germersheim (Kreisaula) durchgeführt. Bereits zum Schuljahr 2016/2017 wurden die organisatorischen Abläufe aus Kapazitätsgründen geändert. Überwiegend erbrachten beauftragte Buchhändler oder andere Helferteams nun die Leistungen vor Ort in den Schulen. Aufgrund der positiven Erfahrungen damit – sowohl in der Organisation als auch im Bereich Kosten - wurde dies ausgeweitet.

Abholtermine

Ausgabeort: Kreisaula bei der Berufsbildende Schule Germersheim, Paradeplatz 8, Eingang über die Ritter-von-Schmauß-Straße: Goethe-Gymnasium Germersheim: Montag, 19. August, 8 bis 16 Uhr, Dienstag, 20. und Freitag, 23. August, 8 bis 12 Uhr; Richard-von-Weizsäcker Realschule plus Germersheim: Mittwoch, 21. August, 8 bis 16 Uhr und Mittwoch, 28. August, 14 bis 17 Uhr; Geschwister-Scholl-Realschule plus Germersheim: Donnerstag, 22. August, 8 bis 14 Uhr; Realschule plus Lingenfeld: Mittwoch, 21. August, 8 bis 16 Uhr und Mittwoch, 28. August, 14 bis 17 Uhr; Berufsbildende Schule (BBS) Germersheim mit Außenstelle Wörth: Dienstag, 20. August, 12 bis 16 Uhr, Donnerstag, 22. August, 14 bis 18 Uhr, Freitag, 23. August, 8 bis 13 Uhr, Dienstag, 27. August, 14 bis 16 Uhr, Donnerstag, 29. August, 15 bis 18 Uhr.

Ausgabeort: Fahrradkeller IGS Rülzheim, Schulstraße 17 für die IGS Rülzheim: Mittwoch, 21. August, 8 bis 13 Uhr und Montag, 26. August, 8 bis 15 Uhr.

Ausgabeort: IGS Rheinzabern, Jockgrimer Straße 100, Mehrzweckraum 100 für die IGS Rheinzabern: Dienstag, 20. August, 13 bis 18 Uhr und Donnerstag, 22. August, 9 bis 13 Uhr.

Ausgabeort: RS+ Kandel, Jahnstraße 18, Raum 130 und 131: Realschule plus Kandel: Mittwoch, 28. August, 7.45 bis 13 Uhr, Donnerstag, 29. August, 7.45 bis 13 Uhr; IGS Kandel: Montag, 26. August, 7.45 bis 14 Uhr, Dienstag, 27. August, 7.45 bis 14 Uhr.

Ausgabeort: Realschule plus Bellheim, Raum 004, Schulstraße 4 für die Realschule plus Bellheim: Montag, 19. August, 8 bis 16 Uhr und Dienstag, 27. August, 8 bis 13 Uhr.

Ausgabeort: Aufenthaltsraum in der Mensa, Carl-Benz-Gesamtschule Wörth, Forststraße 1a für die Carl-Benz-Gesamtschule Wörth: Dienstag, 20. August, 10 bis 16 Uhr, Donnerstag, 22. August, 9.30 bis 13 Uhr und Freitag, 23. August, 13 bis 15 Uhr.

Ausgabeort: Fahrradkeller Europa-Gymnasium Wörth, Forststraße 1, Eingang über den Außeneingang Fahrradkeller für das Europa-Gymnasium Wörth: Montag, 19. und Mittwoch, 21. August, jeweils 10 bis 16 Uhr, Donnerstag, 22. August, 14 bis 17 Uhr und Freitag, 23. August, 10 bis 12 Uhr .