„L’Osteria Romano“ steht jetzt am Haus am Sportgelände in der Mozartstraße. Jahrzehntelang war es das Clubhaus des FC Bavaria, der Verein stellte die Pächter. Vor mehreren Jahren hat die Stadt das Haus wieder übernommen. Zuletzt hieß es „Da Vinci“. Seit 1. Mai ist der 57-jährige Kandel geborene und in Wörth aufgewachsene Romano Critelli der neue Pächter der jetzt nach ihm benannten Osteria.

Critelli absolvierte nach einer Konditorlehre er eine Kochlehre im Höpfner-Burghof in Karlsruhe. „Später war ich vier Jahre in Frankreich in der Gastronomie tätig, bevor ich mich selbstständig machte und das Restaurant „Diverso“ in der Ottstraße sieben Jahre lang führte“, erzählt er. Zuletzt hat er zwei Jahre das Eiscafé Florenz im Maximilian-Center betrieben, wo er auch kleine Snacks zubereitete.

„Aber ich wollte wieder meiner Lieblingsbeschäftigung, dem Kochen nachgehen“, erklärt er seinen Rückzug vom Eiscafé, wo er zudem einen stolzen Preis für Miete und Strom zahlen musste. Da der Pächter vom „Da Vinci“ sich anderweitig orientiert hatte und das Restaurant in der Pandemiezeit leer stand, bewarb er sich bei der Stadt auf die Ausschreibung hin und bekam vom Ortsbeirat den Zuschlag.

Größtenteils neu möbliert

Dann ging es an die Renovierung und die Einrichtung nach Critellis Vorstellungen. Größtenteils wurde neu möbliert, das Nebenzimmer mit 40 bis 50 Plätzen hergerichtet und die Terrasse neu gestaltet. Sie hat momentan coronabedingt 40 Sitzplätze, kann auf mindestens 50 erweitert werden. „Bei Bedarf kann auch das Außengelände in die Bewirtung mit einbezogen werden. Zudem könne das Restaurant innen sofort nach einer Freigabe coronamäßig geöffnet werden. Derzeit wird an einem behindertengerechten Eingang mit einer Rampe gearbeitet.

Seit 1. Mai laufen bereits sein „To go“-Geschäft und der Lieferdienst. Auf der Karte stehen mediterrane und deutsche Speisen. „Diese gilt auch im Lokal. Aber dort wird es noch eine kleinere, austauschbare Extra-Karte geben mit besonderen Angeboten“, sagt Critelli: „Da gibt es auch mal den klassischen Sauerbraten oder die klassische Roulade“

Veranstaltungen geplant

Er plant auch Veranstaltungen. So habe der Jazzclub schon sein neues „Zuhause“ bei ihm angemeldet. „Im Sommer will ich einmal im Monat einen Frühschoppen mit Musik und entsprechendem Essen veranstalten. Ebenso schwebt mir ein Lava-Stein-Tag mit verschiedenen Fleischgerichten vor“, stellt er einige Vorhaben vor: „Natürlich sind auch Familienfeiern bei mir möglich.“

Zur Unterstützung hat er zwei Köche und zwei Personen im Service, wo er selbst auch zusätzlich aktiv sein will. Sein Personal stammt zum Teil aus der Eisdiele und zum Teil aus dem „Diverso“ wie sein zweiter Koch Arben Rama, der zuletzt dieses Restaurant als Inhaber und Küchenchef geführt hatte.

Öffnungszeiten

Geöffnet hat L´Osteria Romano sonntags ganztägig, unter der Woche ab 17 Uhr. Telefon 07271 9331923.