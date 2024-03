Die Mitglieder des in der Coronazeit aufgelösten Schaidter Gewerbeverein „Viehstrich“ beschlossen in der Auflösungsversammlung ihr vorhandenes Vereinsvermögen von 9000 Euro aufzuteilen und an gemeinnützige Einrichtungen zu spenden. So gingen 3000 Euro an die ALS-Stiftung und jeweils 3000 Euro an die Tafeln in Wörth und Bad Bergzabern. Der ehemalige Vorsitzende Thomas Kirschenmann überbrachte die Schecks an die Vorsitzenden der Tafel Wörth, Uschi Bisanz, und der Tafel Bad Bergzabern, Mathilde David, in den Räumlichkeiten der Wörther Tafel. Die beiden Vorsitzenden freuten sich über die überraschende Spende, bedankten sich beim Spender und gaben ihm einen Einblick in die Arbeit der Tafeln.