Ab jetzt informieren die weiterführenden Schulen Viertklässler und ihre Eltern über ihre Angebote. Auch hier gelten durch die Pandemie manchmal noch besondere Vorgaben, so wird in einigen Fällen eine vorherige Anmeldung erwünscht. Grundsätzlich wird empfohlen, sich vorab auf den Homepages der jeweiligen Schulen über etwaige Terminverschiebungen oder neue Vorgaben zu informieren.

Hier ist ein Überblick über die Termine im Landkreis. Auf die tatsächlichen Anmeldetermine für die angehenden Fünftklässler weisen die Schulen bei ihren Infotagen und auf ihren Homepages hin.

Realschule Plus Bellheim: Tag der offenen Tür am Samstag, 20. November von 9.30 bis 14.30 Uhr. Außerdem kann man eine Woche lang „Schule live erleben“ vom 15. bis 20. November. Individuelle Schulhausführungen können jederzeit vereinbart werden. Bitte um Voranmeldung.

Geschwister-Scholl-Realschule Plus Germersheim: Tag der offenen Tür am Mittwoch, 17. November von 17 bis 20 Uhr.

Integrierte Gesamtschule Kandel: Informationsveranstaltung am Samstag, 27. November von 9.30 bis 11.30 Uhr für Interessenten aus der Verbandsgemeinde Kandel; von 11.30 bis 12.30 Uhr für Interessenten aus den Verbandsgemeinden Wörth, Hagenbach; von 12.30 bis 14 Uhr für Interessenten aus allen anderen Grundschulen.

Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim: Informationsabend am Donnerstag, 18. November von 17 bis 18.30 Uhr. Tag der offenen Tür am Samstag, 8. Januar 2022 von 9 bis 12 Uhr.

Realschule Plus Kandel: Informationsabend am Montag, 22. November um 19.30 Uhr und am Montag, 10. Januar um 19 Uhr, Voranmeldung über das Sekretariat.

Realschule Plus Lingenfeld: Infotag am Mittwoch, 17. November von 11 bis 15 Uhr, Führungen: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 Uhr.

IGS Rülzheim: Informationsabend für die MSS am Montag, 8. November um 20 Uhr in der Mensa, schriftliche Anmeldung erforderlich.

IGS Rheinzabern: 2. Informationsabend am Mittwoch, 8. Dezember für die 5. Klassen um 18 Uhr und für die 11. Klassen um 19.30 Uhr.

Carl-Benz-Gesamtschule Wörth (IGS Wörth): 5. Klasse; Infoabend am Mittwoch, 17. November um 19 Uhr in der Mensa. Ganztagsschulschnuppernachmittag für Kinder am Dienstag, 7. Dezember und Donnerstag, 9. Dezember von 13.30 bis 15.30 Uhr. 11. Klasse; Informationsabend am Donnerstag, 18. November um 19 Uhr in der Mensa (18.15 Uhr Schulhausführung).

Goethe-Gymnasium Germersheim: Tag der offenen Tür am Samstag, 20. November ab 9.30 Uhr mit Voranmeldung (Führungen: 9.30, 11, 13 und 14.30 Uhr), Informationsabend für Eltern am Montag, 17. Januar. Infotag am Samstag, 20. November, ab 9.30 Uhr mit Zeitslots für 4 Gruppen: 1. Gruppe 9.30 bis 11 Uhr (Lingenfeld, Lustadt, Philippsburg, Schwegenheim, Weingarten, Westheim). 2. Gruppe 11 bis 12.30 Uhr (Hördt, Jockgrim, Kuhardt, Leimersheim, Neupotz, Rheinzabern, Hatzenbühl). 3. Gruppe 13 bis 14.30 Uhr (Bellheim, Freisbach, Knittelsheim, Rülzheim, Zeiskam, Ottersheim). 4. Gruppe 14.30 bis 16 Uhr (Germersheim, Sondernheim).

Europa-Gymnasium Wörth: Tag der offenen Tür für Kinder und Eltern mit Führungen am Freitag, 14. Januar 2022 von 15 bis 17.30 Uhr, Informationsabende für Eltern am Donnerstag, 25. November und Dienstag, 30. November jeweils ab 18.30 Uhr.

BBS Germersheim: Infoabend am 3. Februar 2022, 17 bis 19 Uhr an den Standorten Germersheim und Wörth.