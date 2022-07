Ein Mann auf einem viel zu kleinen Fahrrad? Das kam Polizeibeamten am Mittwoch verdächtig vor, wie die Polizei Wörth am Wochenende mitteilte. Gegen 16 Uhr hatten die Beamten einen 49-Jährigen auf einem Kinder- beziehungsweise Jugendfahrrad gesehen, dessen Größe nicht zu pasen schien. Der Radfahrer wurde zur Rede gestellt. Eine Fahndungsüberprüfung ergab, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet wurde. „Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, das Diebesgut wurde dem glücklichen Besitzer zurückgegeben“, heißt es in der Polizeimeldung.