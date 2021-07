Eine Autofahrerin fuhr am Freitagmittag gegen 14 Uhr sehr langsam und in Schlangenlinien auf der A65 in Richtung Karlsruhe und fiel auf der Höhe Kandel einem anderen Verkehrsteilnehmer auf. Dieser meldete die Fahrerin der Polizei Wörth und folgte ihr bis nach Kandel in die Nansenstraße. Hier beobachtete er, wie die Fahrerin beim Versuch einzuparken auf einen geparkten PKW fuhr. Die hinzukommende Polizei kontrollierte die 60-Jährige, diese umgab deutlich wahrnehmbar Alkoholgeruch, sie verweigerte allerdings einen Alkoholtest. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an, und die Frau musste dafür mit auf die Dienststelle. Des Weiteren kam heraus, dass die Frau keinen Führerschein mehr hatte. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Führerschein wurde eingeleitet.