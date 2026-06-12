Ab sofort können Besucher die rund sechs Kilometer lange Strecke des Neuburger Dorfrundwegs auch mit Audioguide erkunden.

Wie der Verein Südpfalz-Tourismus mitteilt, führt der Dorfrundweg durch charakteristische Bereiche der Gemeinde. An mehreren Stationen entlang des Weges vermitteln nun auch Audioaufnahmen Informationen zur Geschichte, Landschaft und Entwicklung von Neuburg am Rhein. Die Aufnahmen sind direkt vor Ort über das eigene Smartphone abrufbar. Die Inhalte stehen in Deutsch, Französisch und Englisch zur Verfügung, so Südpfalz-Touristik. Abrufbar ist der Audioguide über die App „RLP erleben“ sowie über die Plattform Outdooractive.