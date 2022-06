Sichtlich Mühe sich auf seinem Rad zu halten, hatte ein junger Mann, der in der Nacht auf Samstag in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße unterwegs war. Eine Polizeistreife hatte beobachtet, wie der 23-Jährige in Schlangenlinien die Straße entlang fuhr. Ein freiwilliger Alkotest bei der Kontrolle ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Polizisten vermuteten außerdem, dass der junge Mann auch Drogen zu sich genommen hatte. Er gab daraufhin an, dass er regelmäßig Marihuana konsumieren würde. Einen freiwilligen Drogenvortest wollte der Radfahrer jedoch nicht machen. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.