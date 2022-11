Der Malerbetrieb Andreas Wöschler ist ein „Attraktiver Arbeitgeber Rheinland-Pfalz“ aus. Dieser Preis wird vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium und der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz verliehen. Für das Unternehmen ist es nicht die erste Auszeichnung-

Der Malerbetrieb Andreas Wöschler bietet Malerarbeiten sowohl für Privatkunden als auch für den öffentlich und gewerblichen Bereich an. Das Familienunternehmen besteht seit 1993 und wird auch zukünftig im Familienbesitz bleiben, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Das Unternehmen habe frühzeitig die Nachfolgeregelung in Angriff genommen und plane im Jahr 2024 die Geschäftsübergabe an den Sohn Paul Wöschler. „Somit können Arbeitsplätze und die Unternehmenskultur, die durch kurze Abstimmungswege, viel Eigenverantwortung und kollegialem Zusammenhalt geprägt ist, erhalten werden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Eine unabhängige Jury hatte Vorschläge der Handwerkskammern sowie der Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz begutachtet und ausgewählt. Die Wahl sei auch deshalb auf den Malerbetrieb gefallen, weil das neunköpfige Team großen Wert auf ein familiäres und wertschätzendes Miteinander lege. Um den Zusammenhalt im Betrieb zu stärken würden jährlich Teambuildingmaßnahmen, wie beispielsweise Klettern, veranstaltet.

Erst im Juni waren in der Südpfalz vier Werbetafeln zu sehen, die vom Erfolg des Betriebs bei der Mitmachaktion „Nebenan ist hier“ der Kreishandwerkerschaft Südpfalz-Deutsche Weinstraße kündeten.