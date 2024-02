Die Vorbereitungen für Abriss und Neubau an der Asklepiosklinik in Kandel laufen. Zuerst sind die Rodungsarbeiten rund um das Krankenhausgebäude an der Reihe. Danach wird ein Interimseingang erstellt und die notwendigen Umzüge innerhalb des Hauses beginnen.

Im Juni soll laut derzeitigem Zeitplan der Verwaltungstrakt abgerissen werden. In den kommenden Jahren erhalten die zentrale Notaufnahme, der OP-Bereich und die Intensivstation komplett neue Räume.

Ein Teil der Investitionen wird vom Land übernommen, denn zwei Kliniken in der Südpfalz erhalten Geld aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm: 10 Millionen Euro gehen an das Asklepios-Krankenhaus in Kandel und 2,2 Millionen Euro an die Klinik in Bad Bergzabern. Das teilte jetzt Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) mit. In Bad Bergzabern soll die Intensivstation umgebaut und erweitert, sowie eine neue BOS-Funkanlage angeschafft werden.