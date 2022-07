„Corona hat unser Dienstleistungsangebot jäh gestoppt. Nun bieten wir alle Leistungen wieder an und sind sogar um ein Projekt reicher geworden“, sagte Arnika Eck, Vorsitzende des Bürgervereins Neuburg, bei der Jahreshauptversammlung. Die ehrenamtlichen Fahrer erledigten 100 Arztfahrten. Etwa 50 Mal fuhren sie ins Impfzentrum Wörth. Es sei gelungen, eine „Mini-Wohngemeinschaft“ in der Hauptstraße 21 zu organisieren und zu vermieten, so Eck. Dort teilen sich zwei Seniorinnen eine 100-Quadratmeter-Wohnung. Die Alltagsversorgung läuft über die Wohn-Pflege-Gemeinschaft im gleichen Haus sowie über den Pflegedienst Neuburg.

NEUWAHLEN