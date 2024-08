Der im Mai eröffnete „Ariana Markt“ in der Bismarckstraße 2 erweitert sein Angebot. Der Lebensmittelmarkt bietet afghanische, persische, iranische und deutsche Produkte an. Nun kommt im hinteren Teil des Geschäfts eine Änderungsschneiderei dazu.

Abdul Rezaie, der über 20 Jahre als Schneider in Afghanistan gearbeitet hat, kehrt damit zu seinem Handwerk zurück. Er hat ein Praktikum in einer Karlsruher Schneiderei absolviert und ist nun mit zwei Industrie-Nähmaschinen ausgerüstet. In Kandel will er nun Änderungswünsche wie das Ersetzen von Reißverschlüssen oder das Verengen, Kürzen oder Erweitern von Kleidungsstücken umsetzen.

Markt und Schneiderei sind von Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr geöffnet.