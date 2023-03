Die Bahnstrecke zwischen Wörth und Lauterbourg bleibt noch bis voraussichtlich Anfang Mai gesperrt. Bereits seit Oktober ruht der Zugverkehr der Linie RB52 Wörth-Lauterbourg. Grund ist die Modernisierung von insgesamt elf Bahnübergängen. Die Strecke ist Teil des Digitalisierungsprojekts Wörth-Germersheim-Speyer aus dem sogenannten Schnellläuferprogramm des Bundes. Dazu gehört auch das neue elektronische Stellwerk in Wörth, das im Dezember eingeweiht wurde. Ursprünglich war geplant, die Strecke nach Lauterbourg Ende März freizugeben. Doch daraus wird nichts. Grund sei ein „defektes Fernsprechkabel, das unter anderem für die Kommunikation mit den Zügen benötigt wird“, wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage mitteilt. Für diese unvorhergesehenen Arbeiten benötigten die Fachkräfte der Deutschen Bahn leider etwas Zeit. „Wir gehen Stand heute davon aus, dass wir den Zugbetrieb auf der Strecke voraussichtlich Anfang Mai wieder aufnehmen können“, so die Bahnsprecherin weiter. Bis dahin bleibe der Ersatzverkehr für die Fahrgäste in der bekannten Form weiter bestehen.