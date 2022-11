[Aktualisiert: 10.47 Uhr] Die Arbeiten rund um die Erneuerung des Stellwerks Wörth sorgten auch am Donnerstag für Beeinträchtigungen. Am Morgen war die Strecke der Stadtbahn S5 durch Wörth unterbrochen. Ab 10 Uhr waren die Beeinträchtigungen allerdings wieder beseitigt, teilte die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) mit. Grund für die Störungen war laut AVG eine Weichenstörung.

Aber auch auf den anderen Strecken kam es zu Problemen. So wurde die S51, die planmäßig um 8.34 Uhr Richtung Germersheim hätte fahren sollen, zwei Minuten vor der geplanten Ankunftszeit als fünf Minuten verspätet durchgesagt und angezeigt. Gegen 8.45 Uhr änderte sich die Anzeige auf zehn Minuten Verspätung. Anstatt einer Stadtbahn fuhr zunächst nur ein Güterzug am Bahnsteig vorbei. Mit 16 Minuten Verspätung kam die Stadtbahn in Wörth an. Ein Anschluss an die S-Bahn in Germersheim zur Weiterfahrt Richtung Speyer war damit nicht mehr möglich. Der Regionalexpress Richtung Karlsruhe, der laut Fahrgast-Informationssystem der Bahn pünktlich um 8.44 Uhr in Wörth startete, war um 8.50 Uhr noch nicht am Bahnhof zu sehen. Rund um den Bahnhof sind derzeit zahlreiche Arbeiter an Gleisanlagen und Signaltechnik damit beschäftigt, um das wichtige Drehkreuz fit für die Zukunft zu machen.

Aktualisierung

Die Störung ist laut AVG inzwischen behoben.