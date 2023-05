Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Naturschützer Willi Schuppert hatte am 8. Oktober bei der Kreisverwaltung eine illegale Müllablagerung an einer Jagdhütte in Kandel angezeigt. Der Müll stammt auch aus dem Jagdrevier bei der Hütte, doch sammeln Jäger diesen ein.

Wie die Untere Jagdbehörde bei der Kreisverwaltung bestätigt, wurde sie am 8 Oktober von Willi Schuppert telefonisch über eine angeblich illegale Müllablagerung informiert.