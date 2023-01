„Wir werden unseren ursprünglich für Samstag, 18. Februar im Terminplan vorgesehenen Umzug ebenfalls absagen beziehungsweise in einer anderen Form durchführen“, sagt der Vorsitzende der Altrheinnarren Wörth, Mario Krumm der RHEINPFALZ. „Aufgrund der Tatsache, dass im Umkreis fast alle Umzüge abgesagt sind, wird damit gerechnet, dass bei uns eine wesentlich höhere Besucherzahl zu erwarten ist. Das wiederum würde einen sehr hohen Aufwand bei Sicherheit und Rotem Kreuz und sowie einen generellen Mehraufwand bedeuten. Das können wir aktuell nicht leisten. Als Alternative wurde im Gespräch von der Stadt zum Beispiel ein Kinderumzug vorgeschlagen. Das prüfen wir und schauen, was wir aus der Situation machen“, so der Vorsitzende.