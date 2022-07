Die für Ende Juni angekündigte Teilfreigabe des Richtungsanschlusses der Bellheimer Südumgehung an die B 9 in Fahrtrichtung Wörth verzögert sich aufgrund von aufgetretenen Beschädigungen beim Asphalteinbau der neuen Asphaltdecke sowie wegen Lieferschwierigkeiten des Schutzplankenbauers auf noch unbestimmte Zeit. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM), Speyer, am Freitag mit. Der LBM bittet für die mit den Bauarbeiten verbundenen Umleitungen und Beeinträchtigungen um Verständnis.